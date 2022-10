Di Chiara: “Dodò può essere un’arma importante per la Fiorentina”

In questo campionato non c'è nulla di scontato. La stessa Lazio lo dimostra, la costanza la stanno avendo in poche squadre, la Fiorentina se la può giocare". Sui terzini invece? : "Biraghi è sempre stato un giocatore abbastanza ordinario con margini di miglioramento limitati, speriamo che stasera possa proporsi in avanti, Dodò invece ha già dimostrato che a livello fisico può reggere grandi confronti, essendo molto veloce, in più se fisicamente torna al top e riesce a spingere in avanti, può essere una carta importante da giocarsi in coppia con Kouamè. La Fiorentina per ora non è ancora riuscita a trovare la quadra, troppo possesso. Bisogna essere più aggressivi per velocizzare le partite, far sbloccare i giocatori davanti. Se la Fiorentina vuole puntare ad un'alta posizione di classifica deve recuperare i gol dei suoi attaccanti, i dati non aiutano per ora, se c'è bisogno Italiano deve saper cambiare la squadra, saper trovare soluzioni alternative."