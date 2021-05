Di Chiara: “Commisso non poteva scegliere meglio, ricordo il giovane Gattuso”

Il commento dell'ex esterno viola, compagno di squadra di un giovanissimo Ringhio al Perugia

"Credo che decisione migliore non potesse esserci. Ha grande carisma e ha ottenuto il meglio dai giocatori. In più è un personaggio non banale, se parla viene ascoltato. Poi ora gli serve una squadra da sfruttare al meglio ma ripeto è una delle scelte più azzeccate che Commisso potesse fare. Può convincere anche qualche calciatore a vestire la maglia viola. Ha accettato la Fiorentina e significa che il programma che gli è stato proposto è credibile, è un buon segno. Come ricordo Gattuso al Perugia? Quello che è adesso lo era anche prima, nelle partite d'allenamento: non guardava in faccia nessuno, con la sua irruenza che poi si è affinata. Era ancora agli inizi della carriera. Rino si allenava con noi pur facendo parte ancora del settore giovanile. La palazzina del Perugia dove alloggiavano i ragazzi era praticamente gestita da lui, controllava gli altri ragazzi più piccoli e abitava con loro. Tutti facevano riferimento a lui, era un personaggio rassicurante".