Di Chiara: “Biraghi all’altezza, manca solo un tassello. Ranieri? Come vice ok”

"Biraghi? Innanzitutto io reputo Biraghi assolutamente all'altezza della situazione, basterebbe anche solo il fatto che Italiano gli ha affidato la fascia di capitano. L'unica cosa è che quella palla che mette benissimo dalla trequarti molte volte non arriva a metterla dal fondo, fa fatica a saltare l'uomo come faceva Odriozola".

"Ma certo, perché no? Le valutazioni vanno fatte sul budget e su quanti ruoli devono essere coperti, Ranieri può fare molto comodo rientrando dal prestito. Ci può stare come alternativa, lui e Venuti sono giocatori che si applicano molto. Poi per raggiungere obiettivi importanti non possono essere loro le prime proposte. Con tre competizioni, avranno sicuramente il loro spazio".