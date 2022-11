Di Biagio svela: “Stavo per diventare l’allenatore della Fiorentina”

Gigi Di Biagio fu accostato alla panchina della Fiorentina nel 2019, quando Montella era ormai ai titoli di coda. E la candidatura dell'ex Ct dell'Under 21 è stata serissima, come ha confermato lo stesso Di Biagio a tuttomercatoweb a margine del "Premio Clessidra" ad Anghiari: "Era fatta per il mio approdo alla Fiorentina prima che arrivasse Iachini, ma poi il club ha cambiato idea. Peccato perché sarebbe stata un'opportunità meravigliosa. Anche da giocatore ho sfiorato il trasferimento in viola almeno 3-4 volte. Prima di andare alla Roma, poi nel '99 e anche nel 2000" ha detto.