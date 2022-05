Deulofeu: “Il calcio italiano è in crescita, occhio anche alla Fiorentina”

Il fantasista spagnolo: "Ci sono Juventus, Inter e Milan che potranno fare passi avanti in Europa, ma occhio anche alla Fiorentina"

Nel corso dell'intervista rilasciata al quotidiano sportivo spagnolo AS, Gerard Deulofeu, jolly offensivo dell'Udinese, ha tirato in ballo anche la Fiorentina. Queste le sue parole: "La mancata qualificazione al mondiale di Qatar per l'Italia è stata una vergogna per tutti, ma non dobbiamo dimenticarci che meno di un anno fa hanno vinto l'Europeo, cosa da non sottovalutare".