Derby dell’appennino alle porte. Numeri e curiosità sulla gara del Franchi

Il Bologna ha vinto nell’ultima trasferta al Franchi in campionato contro la Fiorentina (2-1 il 5 febbraio 2023), segnando due reti: nelle precedenti 10 partite in trasferta contro la formazione toscana aveva realizzato solamente un gol e subito otto sconfitte (2N).

La Fiorentina arriva da tre sconfitte di fila in campionato senza segnare: non rimane quattro gare consecutive in Serie A TIM senza segnare da novembre 2020 e non perde quattro partite di fila nella competizione da dicembre 2019; per trovare una serie di quattro ko consecutivi senza andare a bersaglio bisogna tornare a maggio 2019.

Il Bologna è a 10 risultati utili consecutivi (la serie di imbattibilità aperta più lunga tra le squadre di questo campionato): qualora evitasse la sconfitta anche a Firenze, arriverebbe a quota 11, un evento che in Serie A TIM non si verifica dal gennaio 1974 per i rossoblù, con Bruno Pesaola in panchina. Considerando le ultime otto giornate di campionato, il Bologna ha la miglior difesa della Serie A TIM (solo quattro gol subiti) ed è secondo per clean sheets totali (cinque, come l’Atalanta, dietro solo alla Juventus che ne ha totalizzati sei nel periodo). Sfida tra due formazioni molto precise al tiro: il Bologna ha la miglior percentuale di tiri nello specchio di questa Serie A TIM (54%), mentre la Fiorentina è terza in questa graduatoria (48% - tra loro il Milan a quota 52%).

Nessuna squadra ha subito più attacchi verticali della Fiorentina in questo campionato (22, come l'Hellas Verona) e nessuna formazione ha incassato più gol in seguito ad un attacco verticale dei Viola finora (due, come altre quattro squadre). Solo contro il Napoli (sei gol), Giacomo Bonaventura ha segnato più gol in Serie A TIM che contro il Bologna: cinque reti agli emiliani, ma le ultime casalinghe risalgono al 10 dicembre 2017, doppietta al Meazza per il 2-1 del Milan sui rossoblù.

Da quando Thiago Motta ha esordito alla guida del Bologna in campionato (7ª giornata dello scorso torneo), nessun centrocampista ha segnato più gol in Serie A TIM di Lewis Ferguson (10, al pari di Zaccagni); inoltre, nelle 10 le gare della competizione in cui lo scozzese è andato a bersaglio, gli emiliani non hanno mai perso (7V, 3N). Joshua Zirkzee continua a stupire a livello di completezza: è l’unico attaccante della Serie A TIM 23/24 che vanta almeno 15 occasioni create per i compagni, almeno 15 duelli aerei vinti, almeno 20 tiri e almeno 30 possessi recuperati.

