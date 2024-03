Dego (all. Maccabi): “Non essere ad Haifa ci penalizza. Giochiamo per la gente”

Sulla partita di domani

"Dopo la partita contro il Gent, siamo contenti di giocare contro una squadra della Serie A che per noi è il top. Faremo di tutto per competere e giocarci le nostre carte, è una gara molto importante per me e per i ragazzi. Ho visto tante partite della Fiorentina, sappiamo che l'allenatore viola gioca un calcio molto offensivo. Rafaelov? E' una figura molto importante per noi, ha 37 anni e aiuta i più giovani. Ha avuto qualche problema fisico, come anche Ali Mohamed, vedremo domani se potranno giocare".