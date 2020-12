De Zerbi: “Avremmo meritato i tre punti. Rigore viola? Era fallo su Locatelli”

Roberto De Zerbi si è soffermato nella pancia del Franchi dopo Fiorentina-Sassuolo:

“Stiamo crescendo nella condizione, mi sembra che la squadra stesse molto meglio rispetto alle precedenti uscite. Abbiamo avuto quattro rientri di giocatori importantissimi, vero che andiamo via solo con un punto quando ne avremmo meritati tre, ma abbiamo ritrovato noi stessi, convinzione, autostima. Io credo che sul rigore per la Fiorentina ci fosse fallo su Locatelli. Loro hanno preso una traversa, è normale concedere qualcosa alla Fiorentina. Al di là di tutto, sono contento della partita. Uscire ancora una volta imbattuti e con una partita di qualità contro una squadra difficilissima da affrontare in questo momento vuol dire tanto, la Fiorentina ha messo qualcosa in più. Bene Traoré, bene Obiang, bene anche i due centrali. Voglio recuperare tutti, questo ci renderà fiduciosi. Le ammonizioni di stasera sono discutibili, a un certo punto la gara si è incattivita”.