De Zerbi: “Fiorentina da Europa, ma vogliamo batterli. Non temo ripercussioni arbitrali”

Il tencnico dei Neroverdi, Roberto De Zerbi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani sera.

Ci prepariamo alla gara di domani, una sfida difficile contro una squadra costruita per andare nelle Coppe europee. Io credo che la Fiorentina non abbia nulla da invidiare alle prime 6-7 squadre del campionato. Hanno tanti nuovi e non è facile assemblarli ma sono riusciti a mettere in difficoltà la Juve, ha fatto bene con la Lazio, ha vinto in casa del Milan. E’ una squadra di livello alto, noi li rispettiamo ma vogliamo fare la gara. Il campionato è strano, è il più equilibrato da quando alleno io, quindi il Lecce può fermare la Juve, noi puntiamo a fare risultato con la Fiorentina.

L’allenatore è intervenuto anche sul tema arbitri, viste le tante proteste viola successive al posticipo di domenica sera tra Fiorentina-Lazio

Non so nemmeno chi sia l’arbitro domani. Non credo che un arbitro di Serie A si possa fare condizionare dai post-gara di qualcuno che alza i toni, non vado dietro a queste cose, penso a preparare i giocatori a fare la partita domani, penso a quello che possiamo determinare noi, non dobbiamo pensare a quello che non possiamo determinare.

Ultimo tema trattato, l’eslusione di Ribery e il rapporto con l’ex Boateng, allenato proprio la passata stagione e in corsa per una maglia da titolare in virtù dell’assenza del francese