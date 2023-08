De Zerbi ci prova per Dodò, ma la Fiorentina fa muro

Il rapporto tra Roberto De Zerbi e Dodò è sempre stato ottimo. Al suo arrivo a Firenze, fu proprio l'ex Sassuolo a sponsorizzare il terzino brasiliano. Intanto, come riportato da Globo, il Brighton avrebbe offerto 20 milioni per l'ex Shakhtar. E la Fiorentina? Be, la posizione della società di Rocco Commisso è stata netta e inamovibile: "NO!". Insomma, Dodò come Nico Gonzalez, è una figura importante per questa Fiorentina.