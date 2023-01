De Vecchi: “Amrabat un martello. Se segnasse di più…”

L'ex calciatore Walter De Vecchi, che oltre al Milan ha giocato anche nel Monza, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per parlare di Amrabat e della Fiorentina di Italiano. Queste le sue parole sul marocchino: "Rispetto a me è molto più un martello, ma segna poco. Una volta il centrocampista per essere completo doveva fare anche qualche gol. Adesso ci sono anche quelli che si dedicano totalmente alla fase difensiva. Se facesse anche qualche rete sarebbe uno dei più forti al mondo".