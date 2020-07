De Sinopoli (ATF): “Manifestazioni vogliono coinvolgere l’intera Toscana, siamo uniti”

Dopo quello di Filippo Pucci (LEGGI), la conferenza stampa sullo stadio tenuta dalle associazioni del tifo fiorentino ha visto l’intervento di Federico De Sinopoli, presidente dell’ATF. Ecco le sue parole:

“Stiamo facendo qualcosa forse contro natura per il tifo organizzato ma vogliamo far vedere che siamo uniti.

L’argomento stadio è fondamentale. Da più di venti anni siamo presi in giro. La curva è totalmente in sintonia con le associazioni. Questo è l’argomento del futuro. Il Franchi evidenzia tutto il suo secolo di vita e non c’è un piano alternativo. Firenze che è per bellezza uno dei centri del mondo non può ospitare al momento una partita di livello internazionale. Le manifestazioni vengono fatte per coinvolgere tutta la Toscana. Lo stadio è la casa di una società ed il suo volto. Schieramento compatto per arrivare ad un punto di svolta. Vogliamo risposte in tempi brevi e spiegazioni dalla politica, locale e nazionale.”.