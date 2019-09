De Sciglio K.O. con il Napoli, rischia di saltare la Fiorentina. Il report medico

Appena archiviata la seconda giornata di Serie A si pensa alla pausa per lavorare. Montella, che secondo alcuni potrebbe addirittura rischiare il posto, avrà a disposizione un po’ di tempo per lavorare con la squadra ed inserire i nuovi. Anche perché alla ripresa del campionato al Franchi arriverà una Juventus che ha già messo in cascina sei punti, con i viola ancora al palo. Fra i bianconeri tengono banco le condizioni di De Sciglio, che dopo l’infortunio di Chiellini potrebbero togliere un altro elemento alla retroguardia di Sarri. Questo il comunicato emesso dai Campioni d’Italia sul laterale:

Mattia De Sciglio ha svolto questa mattina esami diagnostici presso il J|Medical, a seguito dell’infortunio che ha costretto il giocatore a lasciare anzitempo il campo durante Juve-Napoli, sabato sera. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Tra dieci giorni circa verranno ripetuti nuovi esami, per definire con esattezza i tempi del suo rientro in campo.

Verosimilmente, quindi, dovrebbe essere Danilo – in rete all’esordio con gli Azzurri – a partire titolare contro la Fiorentina.