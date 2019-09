Clamoroso Criscitiello: “Commisso pensa all’esonero di Montella”. Ma arriva la smentita

Nell’ultimo giorno di mercato c’è spazio anche per una “bomba” su Vincenzo Montella. Ha infatti del clamoroso quello che ha riportato Michele Criscitiello poco fa su Sportitalia a proposito del tecnico viola. Rocco Commisso starebbe meditando l’esonero di Montella e ci sarebbe stato un primo contatto esplorativo tra alcuni intermediari del presidente della Fiorentina e Rino Gattuso, individuato per l’eventuale sostituzione. Uno scenario contro cui si schiera però Daniele Pradè che sta cercando di difendere la posizione di Montella. Attendiamo dunque eventuali sviluppi, anche se sembra difficile immaginare un ribaltone in panchina dopo sole 2 giornate di campionato.

Aggiornamento 19,08: la Fiorentina in via ufficiosa smentisce la notizia dei presunti contatti con Gattuso definendola “assolutamente infondata”.