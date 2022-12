De Santis: “Amrabat? Mi auguro che l’impennata del suo valore venga sfruttata”

"Pochi club in Italia investono veramente sui giovani come potevano essere l'estate scorsa Alvarez o Enzo Fernandez dell'Argentina. Questo ci vede dietro, come movimento calcistico, alle leghe top. Bella la decisione di far partecipare ai festeggiamenti anche chi era rimasto fuori, come Quarta, Gonzalez e anche il Kun Aguero. Scaloni ha rischiato di mandare tutto a rotoli in più occasioni, con cambi poco coraggiosi, ma nella storia rimarrà che in un anno ha portato Coppa America e Mondiale all'Argentina. Amrabat? Credo che delle proposte ci saranno, mi auguro che non vada sprecata la bolla al rialzo che si sta creando attorno a lui da qui a giugno".