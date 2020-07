De Rossi, l’ex centrocampista dice no al prestanome. Cambia lo scenario…

E’ notizia recente l’accostamento di Daniele De Rossi alla panchina viola, l’ex centrocampista nei giorni scorsi si sarebbe già adoperato per costruire lo staff. Secondo il TGR Rai Toscana, però, è un’idea destinata a tramontare visto che l’ex capitano della Roma non riceverà il patentino se non dopo aver effettuato i corsi di Coverciano e perché lui non ha intenzione di avere un prestanome al suo posto come primo tecnico “ufficiale”.

SABATINI SU DE ROSSI