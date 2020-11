De Ponti: “Fiorentina, un altro anno sprecato. Umore tifosi in ribasso verso Commisso”

Roberto De Ponti, direttore Corriere Fiorentino, ha parlato a Radio 24: “Ho la sensazione che la scelta di Iachini sia stata non felice, i fatti ci han dato ragione. Prandelli scelta di cuore, ma nella mentalità di traghettatore. Considero questo come un altro anno di attesa, un altro anno sprecato per la Fiorentina. Umore popolo Viola? In ribasso nei confronti del Presidente Commisso, rialzo assoluto per Prandelli, per Iachini c’era un atteggiamento del tipo ‘poverino è una cosa più grande di lui’“.

