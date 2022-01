De Magistris: “Vlahovic? Non si parte più 1-0. Ora soldi da investire con calma”

Ai microfoni di Radio Bruno, l’ex pallanuotista Gianni De Magistris ha commentato l’addio di Dusan Vlahovic: “Ha ottenuto quello che voleva, l’epilogo è amaro ma era scritto da tempo la Fiorentina ha ottenuto il massimo....

Ai microfoni di Radio Bruno, l'ex pallanuotista Gianni De Magistris ha commentato l'addio di Dusan Vlahovic: "Ha ottenuto quello che voleva, l'epilogo è amaro ma era scritto da tempo la Fiorentina ha ottenuto il massimo. Resta il fatto che il serbo è andato all'odiata Juventus come altri giocatori nel passato recente e non solo. Rispetto al mercato estivo, in cui questa grana era già presente, adesso sono ottimista. Cabral? Il campionato svizzero non sarà la Liga o la Premier League, ma non è da sottovalutare e sono curioso di vederlo all'opera. Non si possono fare subito paragoni con Vlahovic, ma dobbiamo aspettarlo anche perché è un giocatore seguito da tempo".