De Magistris: “Vlahovic ha tutte le colpe. Rimpiango Cutrone e Kouamé”

Gianni De Magistris ha commentato così la situazione Vlahovic. Ecco le sue parole

Gianni De Magistris, campione di pallanuoto e tifoso viola, è intervenuto ai microfoni del Pentasport per commentare la scelta di Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: "Io do tutte le colpe a Vlahovic, dopo le parole che ha detto non doveva comportarsi così. Le colpe della Fiorentina sono solo due: la prima è rinchiusa nel comunicato di Commisso, secondo me fatto troppo presto. La seconda invece riguarda il mercato. Alla Fiorentina manca un vice Vlahovic e doveva essere preso prima. Con Kokorin ho davvero perso le speranze. Inoltre la società doveva prevedere tutto ciò, assolutamente. L'addio di Chiesa doveva insegnare qualcosa ma a quanto pare siamo sempre nella stessa situazione".