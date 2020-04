De Magistris: “Vlahovic, che parole, e parla anche un buon italiano! Chiesa-Castro-Tonali? Penserei bene…”

Gianni De Magistris, leggenda della pallanuoto, è intervenuto in collegamento con Radio Bruno Toscana:

“Mi ha fatto piacere sentire le parole di Vlahovic (LEGGI), un ritorno al calcio sarebbe un bel passatempo per la popolazione, ma non vedo come debba essere considerato in maniera diversa dagli altri sport Questione di etica, ma è chiaro che ci sono interessi maggiori. Partite a Firenze e in pochi altri stadi? Potrebbero farle anche a Compiobbi, tanto noi le guarderemmo da casa… Il calcio lo vedo male, ci sono anche le squadre di categorie inferiori che vivono alla giornata, e già non si parla di queste, figuriamoci di altri sport. Il presidente della Federbasket ha stanziato dei sussidi, se non si farà così penso che molte squadre non si iscriveranno ai prossimi campionati. Mi sembra strano anche che un virologo di fama internazionale dica rosso e un altro virologo di fama internazionale dica nero. Tornando a Vlahovic, ha fatto una cosa molto importante per la Fiorentina, e parla anche un bell’italiano. Se la Fiorentina affiancasse Tonali a Chiesa e Castrovilli? Penserei bene, ma bisogna vedere la volontà dei giocatori: obtorto collo non si fa nulla, ci sono tanti interessi in ballo e magari uno dice una cosa e poi cambia idea. Certo, con questi tre sarebbe davvero la base per cominciare a sperare in qualcosa di grande in futuro. Non sarà un mercato facile, magari ci sarà anche un ridimensionamento degli ingaggi.”