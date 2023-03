De Magistris: “Troppe partite? Si sapeva e bisogna essere pronti”

L'ex campione di pallanuoto Gianni De Magistris è intervenuto su Radio Bruno, dove ha dato un suo parere sulla Fiorentina e sui suoi impegni in Conference League e non solo .

"La continuità sembra esser stata ritrovata. Italiano sembra aver ritrovato anche i giocatori che stavano mancando: i vari Dodo, Ikone, Jovic. Speriamo che sia la volta buona, perché oggettivamente la Fiorentina non può esser dietro a Monza o altre squadre con una rosa inferiore. Bisognerà fare attenzione comunque in Conference, visto che anche la Lazio in casa ha avuto una brutta sorpresa. Vorrei sottolineare una cosa su Italiano poi: spesso ho criticato che non aveva una formazione base, invece ultimamente sta avendo una certa continuità di assetto in campo oltre che di risultati. La Fiorentina contro il Milan? È stata la più bella Fiorentina dell'anno. Troppe partite? La Fiorentina doveva aspettarselo, ed i giocatori e l'allenatore quindi devono essere pronti. Modulo e assetto? Secondo me qualcosa ha cambiato la Fiorentina. Si va molto di più a sfruttare le fasce, cosa che piace molto a Italiano".