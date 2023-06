De Magistris sul mercato: “Cederei Cabral e Jovic per prendere uno come Icardi”

"Addio di Saponara? Lasciando stare il campo, la Fiorentina perde un uomo spogliatoio importante e un professionista serio. Spostarsi al campo Padovani nel periodo di ristrutturazione del Franchi? Andare ad invadere un'altra società ed un altro sport non mi sembra una grande scelta. Mercato? Se ci fosse la possibilità di investire su un profilo come Icardi lo farei, anche se capisco che l'ingaggio elevato rappresenta un grosso ostacolo. Cabral e Jovic? Fosse per me li manderei via entrambi e investirei su un profilo forte e su un giovane. Ripeto uno come Icardi, tanto per fare un nome, in questa Fiorentina fa 40 gol a stagione. Conference League? Io ci parteciperei molto volentieri, anche se la stessa Uefa gli da poca considerazione scegliendo stadi di seconda fascia per la finale e arbitri non di livello. La mia paura è che la Juventus con l'uscita dalla Superlega stia provando ad ingraziarsi Ceferin. Nuovo portiere per la Fiorentina? Io non scarterei l'ipotesi Cerofolini che non mi sembra male come giocatore. Sui giovani io credo sempre che si debbano far giocare e non tenere in panchina. Terracciano? Gli vanno fatti solo i complimenti, anche se in quel ruolo la squadra può essere migliorata. Montipò al suo posto? Non è un nome che ti alza il livello come invece farebbero Cranesecchi o Vicario. Arnautovic? L'unico dubbio che mi pongo su di lui è a livello caratteriale. Dal Bologna invece prenderei Schouten come rinforzo per il centrocampo".