De Magistris su Jovic: “E’ un falso nove. Importante l’abbraccio con Kouame”

"Jovic? Ieri sera mi sembra abbia giocato più come falso nove che come centroavanti. Mi è piaciuto molto l'abbraccio con Kouame, autore di una grande azione sul 3-0. La partita contro gli Hearts era un'ultima spiaggia ed è stata vinta con buone possibilità ora di passare il turno, magari anche da primi. L'unico appunto è sulla mole di gol fatti, la Fiorentina poteva fare anche sei gol. I primi due gol sono arrivati sfruttando al massimo il traversone dalla linea di fondo, senza stare a girare troppo palla e soprattutto senza crossare dalla metà campo. Cabral? Secondo me dovrebbe prendere esempio da Kouame provando a mettere in difficoltà maggiormente Italiano. L'ingresso di Bianco? E' una delle note positive da sottolineare della serata di ieri. Kouame? Va dato merito anche a Italiano che sul giocatore ha fatto un bel lavoro di convincimento. Venuti? Non sono d'accordo con quei tifosi che si accaniscono contro un singolo. Venuti non sarà certamente un fenomeno ma non ha mai fatto mancare il proprio impegno. Ovvio poi che sia Odriozola che Dodò sono di un'altra categoria. Gollini? Ieri ha rischiato ad inizio gara, ma poi si è rifatto con una bella parata nel finale di primo tempo. Assenze di Torreira e Castrovilli? Il primo aveva portato diversi gol, mentre il secondo era tra coloro che in Serie A saltava maggiormente l'uomo. Purtroppo si è infortunato nel suo momento migliore".