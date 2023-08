De Magistris: “Stasera aspetto Brekalo. Per Arthur è l’ultima occasione”

"La Fiorentina ha fatto una bella campagna acquisti. Siamo una squadra competitiva, Italiano deve fare il salto di qualità. Potrebbe mettere nella msichia anche Beltran oggi. Il tecnico aveva dei dubbi su come gestire la rosa. La squadra deve pensare solo a Marassi, non alla partita di Vienna. Tanti giocatori non avevano mai disputato partite europee. Col Twente fu una dellepartite più dure dell'anno. Mi aspetto Brekalo, che deve vedere la porta. Gli esterni che fanno gol sono fondamentali. Arthur è una scommessa, però per il ragazzo è l'ultima occasione. Ha gradi doti sicuramente. Una squadra come la Fiorentina dovrebbe essere perfetta per lui"