De Magistris sicuro: “Viola, troppi se e troppi ma. Ora diventi squadra”

Gianni De Magistris dice la sua sul momento della Fiorentina, in difficoltà in classifica e alle prese con un bisogno di punti e compattezza

"De Zerbi mi piace molto, mi pare molto equilibrato e con buon carattere. La squadra gioca bene e ha le idee chiare, non mi dispiacerebbe vederlo a Firenze. La Fiorentina di oggi ha però troppi se e troppi ma, bisogna trovare la formula per vincere sempre. È una questione di testa, di approccio: da troppo tempo i viola navigano in queste acque. Ora deve davvero diventare una squadra.

Ribery? Quando gioca fa ancora la differenza, è chiaro che vada centellinato e due milioni siano tanti. Però per fare una squadra di qualità ci sta un giocatore come lui. Dovrebbe essere però un secondo allenatore in campo e capire di non poter giocare sempre. Alcuni lo criticano e lo discutono: mi sembra troppo".