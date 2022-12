De Magistris: “Si spende, ma si spende male. Su Amrabat vado controcorrente”

"Abbiamo esaltato Amrabat, che comunque non mi sembra un fuoriclasse, e questo mi sembra indicativo del livello al ribasso del Mondiale. Torreira e Amrabat sarebbero ideali ora insieme, ma non si può avere la sfera di cristallo, fino a poche settimane fa la mediana a due non era contemplata. Se vendo, devo saper comprare: non ci sono fenomeni insostituibili, la cosa grave è che si arriva sempre all'ultimo passettino, manca sempre il tassello finale per fare il salto di qualità. Con una squadra che l'anno scorso è arrivata settima, bastavano un paio di acquisti mirati o tre. Programmare vuol dire prendere in considerazione tutte le alternative, anche la cessione dei migliori. L'addio di Nastasic non rientra in questa casistica, ma la Fiorentina ha dato la sensazione di non essere arrivata preparata a questa eventualità. Sicuramente mi sbaglio, ma mi pareva che Burdisso su Alvarez ci avesse visto molto lungo, poi si è temporeggiato e si è inserito il Manchester City. La Fiorentina ha speso, il problema è che secondo me ha speso male".