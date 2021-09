De Magistris: “Rosa si era svalutata, Italiano bravo con Amrabat e Callejon”

L'analisi dell'ex pallanuotista che parla del rilancio di Amrabat e Callejon e dei nuovi stimoli dei giocatori viola con Italiano

Per parlare dei temi di Genoa-Fiorentina e non solo, ai microfoni di RadioBruno è intervenuto Gianni De Magistris: "Vincere a Bergamo è stato già un passo importantissimo, ma non ci deve condizionare perché il Genoa è una scheggia impazzita e sarà una partita da non sottovalutare. Tenere tutti? La scelta non l'ha fatta Italiano, ma la società che ha voluto tentare di rivalutare tutti. L'anno scorso eravamo convinti di avere una buona rosa, ma se all'inizio ci aspettavamo cento dai giocatori, alla fine dell'anno c'è stata una svalutazione del 50%.