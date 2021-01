De Magistris: “Prandelli su Callejon? Il mister ha confermato quello che tutti sapevano”

Gianni De Magistris è intervenuto a Radio Bruno, queste le sue parole: “Prandelli, con le dichiarazioni su Callejon, ha confermato quello che già tutti sapevano, ovvero che il 3-5-2 lo penalizza. Giusto anche il suo pensiero sullo spogliatoio, con troppi giocatori in rosa si rischia di creare malcontento. Igor? Ha un volto che parla da solo, in più ha una buona tecnica. Cutrone? La sua esperienza a Firenze è da senza voto, non l’abbiamo praticamente mai visto in campo. Prendo atto che non ha trovato spazio sia con Iachini che con Prandelli”.