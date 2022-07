De Magistris: “Più importante il preparatore dell’allenatore. Basta precari”

Il riferimento a Nastasic e Kokorin è chiaro

Redazione VN

L'ex campione della pallanuoto e tifoso viola Gianni De Magistris è stato ospite in studio a Radio Bruno:

"Lo dico con un po' di ironia, ma è un peccato che sia quasi più importante il preparatore dell'allenatore, specie con il calendario di quest'anno. Cremonese ed Empoli, le nostre prime avversarie, avranno un numero esiguo di nazionali, quindi possono partire a razzo".

Qualità

"Si vince anche con l'esperienza e con l'episodio, ma io mi schiero per la qualità: giocare bene dà sicurezza e continuità di rendimento. Sono convinto che Gollini sia davvero un bel portiere. Io voglio giocatori integri, non nomi come Nastasic che ha dimostrato di essere precario".

Cabral

"Non lo sottovalutiamo, io mi aspetto un miglioramento. Un gol come quello di Napoli non si fa per caso, poi certo non si può vivere di rendita. A proposito di acquisti invernali, mi è piaciuta la prima uscita di Ikoné. Tornando a Cabral, sta facendo il suo, non ha avuto ancora moltissime occasioni di bucare la porta".

Mercato

"Candreva? Per certi versi è ingombrante, dispiacerebbe se dovesse andare poi in panchina. Non credo possa rientrare tra i piani di Italiano. Esterno? Io ne vorrei uno in grado di segnare qualche gol in più".