De Magistris: “Italiano ha rivalutato una rosa ai minimi termini. Torreira…”

Gianni De Magistris, ex nuotatore e grande tifoso viola, ha parlato della situazione Torreira e del grande lavoro di Vincenzo Italiano

Su Italiano: "Ha rivalutato una rosa che era ai minimi termini. Ha un gioco chiaro e il lavoro degli esterni per lui è fondamentale. Quindi spero che gli facciano i giusti colpi per rinforzare la rosa. Al posto suo non sarei tranquillo in questo momento, anche se non so cosa sta già facendo la società sotto traccia".