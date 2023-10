De Magistris: “Il percorso in coppa ha dato fiducia. Che storia il Ferencvaros”

Il Ferencvaros ha una grande storia in Ungheria, come detto da Gianni De Magistris. L'avversario non va sottovalutato

"Stasera bisogna vincere ma poi c'è anche l'avversario. Ho visto che l'Ungheria si sta riprendendo come nazionale, la Fiorentina ha un potenziale di grande livello e non credo che si faccia cogliere dai pensieri sul Napoli. Comunque il Ferencvaros è una grande polisportiva, un grande club in passato ai lovelli del Barcellona. Lo scorso anno abbiamo avuto delle difficoltà in casa in Europa, ogni tanto capita di essere supponenti in modo inconscio. Il percorso europeo lo scorso anno ha dato fiducia alla squadra. Per fare uno step in avanti la gestione del doppio impegno è fondamentale."