De Magistris: “Ikone? Non lo ritengo incedibile. Parisi? Per me è un titolare”

"Ikone? Se arrivasse un'offerta degna io lo cederei. Gli arabi fanno sul serio, ed il mercato sarà alterato. Basta guardare le offerte che stanno arrivando anche per i top player, come per Milinkovic-Savic ad esempio. Ikone, comunque, ha fatto vedere il giusto, quindi non lo ritengo incedibile. Parisi? Credo che sia un giocatore che ti può dare tranquillità per un po' di anni in quel ruolo. Anzi, come terzini titolari metterei Dodò e Parisi. Conference League? Io spero che la Fiorentina ci vada, anche perché i giocatori vogliono fare le coppe europee".