De Magistris: “Ho visto un’involuzione. Jovic? Ecco il suo ruolo perfetto”

L'ex giocatore di pallanuoto, Gianni De Magistris, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per parlare delle mancanze della Fiorentina: "C'è una considerazione di fondo: mancano i punti. Non c'è una fatturato all'altezza, e questo è vero. Però si può andare alla ricerca di giocatori sconosciuti che poi renderanno in futuro, come sta facendo da tempo l'Atalanta. Fino a questo momento ho visto un'involuzione della squadra. Non siamo messi bene nemmeno dal punto di vista mentale, oltre a quello fisico".