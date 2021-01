De Magistris: “Fiorentina senza mordente con la Lazio. A Firenze l’aria puzza?”

L’ex campione della pallanuoto, noto tifoso viola, Gianni De Magistris, è intervenuto al “Pentasport” di Radio Bruno:

La partita con la Lazio è stata una delle meno peggio, ma la Fiorentina non ha avuto mordente. Perché la squadra non ha giocato tutta la partita come ha fatto negli ultimi minuti. Gestire uno spogliatoio non è facile, soprattutto quando è formato da quasi trenta giocatori. Mi sembra ci sia uno slegamento tra le varie componenti. Dei nuovi, Duncan non so come sia fatto e Amrabat è l’ombra di sé stesso. A Firenze c’è l’aria che puzza? Non capisco. La vittoria di Torino avrebbe dovuto dare la carica alla squadra, ma così non è stato, è inspiegabile.