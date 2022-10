De Magistris: “Deluso da Barak. Cabral? Non vorrei ci fosse il mercato…”

Secondo Gianni De Magistris la delusione del centrocampo è Barak, mentre su Cabral potrebbe esserci il mercato che aleggia...

Redazione VN

Ospite del Pentasport di Radio Bruno, Gianni De Magistris ha parlato della Fiorentina, con particolare riferimento al centrocampo e all'attacco, due zone nevralgiche per il gioco di Italiano che non stanno rendendo al meglio. Queste le sue parole

L'attacco

"Una situazione che si sta ingarbugliando sempre più. In generale Cabral non mi è dispiaciuto, anche se farlo giocare 3' contro gli Hearts mi è parsa una mortificazione. Ma qui si entra in un discorso di società, penso che Italiano debba fare le scelte che ritiene più adatte, è lui a dover decidere. Poi non so se c'è anche un input particolare della società, che magari sta pensando a dinamiche di mercato".

Il centrocampo

"A me piacerebbe vedere giocare di più Bianco, per la verità me lo sarei atteso anche nella partita di ritorno contro gli Hearts. Mi pare abbia personalità e a 21 anni non è certo un bambino, se è bravo deve giocare. Mi sta invece deludendo Barak: ho provato grande gioia quando la Fiorentina l'ha comprato, ma ora si sta perdendo nella confusione generale. Zurkowski? Penso che ad oggi giochi solo se si infortuna qualcuno, mi pare completamente tagliato fuori".

L'Inter

"La prossima avversaria è forse nel momento peggiore da affrontare. l'Inter è in grande ripresa, ho visto una squadra di qualità a Barcellona, non me la sarei aspettata. Ha segnato tre reti a una squadra forte e per poco nel finale non fa anche il quarto. Sarà una partita molto difficile".