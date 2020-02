De Magistris: “Contro l’Atalanta abbiamo perso senza giocare, ci hanno preso a pallate”

Nel corso del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto Gianni De Magistris, queste le sue parole:

Ho riconsegnato il fiorino d’oro, ricevuta una mancanza di rispetto nel giorno più brutto della mia vita, il funerale di mia moglie (CLICCA QUA). I fiorentini sono la mia vita, mi sono stati vicinissimo e mi stanno aiutando ad uscire da un periodo così negativo. Fiorentina? La vittoria di Napoli ci ha illuso, contro l’Atalanta abbiamo perso senza giocare, non abbiamo fatto un tiro in porta, ci hanno preso a pallate, nel finale la Fiorentina era spettatrice della partita. Non possiamo pensare di vincere tutte le partite in contropiede, alla lunga diventi prevedibile. La Fiorentina ha un organico superiore a molte squadre, ma per vincerle le partite devi giocare bene, le stesse partite contro Genoa e Spal mostrano quanto questo campionato sia difficile.