L’amarezza di De Magistris: “Dov’erano le istituzioni? Renderò il Fiorino d’Oro”

«Sono molto amareggiato» per l’assenza delle istituzioni «al funerale di mia moglie. Sono arrabbiato col sindaco e tutte le istituzioni che per 40 anni mi hanno chiesto di andare alle loro iniziative, al quale sono

sempre andato e non ho mai chiesto niente. Mi sarei aspettato almeno una stretta di mano, un gesto di conforto. Nessuno di quelli che in questi 40 anni hanno governato la città oggi è stato presente. Presto andrò in Consiglio comunale e renderò il Fiorino d’Oro». Lo ha detto l’ex campione di pallanuoto Gianni De Magistris ai microfoni dell’emittente tv Italia 7, all’uscita dal funerale della moglie Marcella. Come atleta azzurro De Magistris ha disputato cinque Olimpiadi, ottenendo un argento a Montreal 1976; vanta anche un oro e un bronzo ai Mondiali. «Chi non è venuto si senta in colpa – ha aggiunto – perché si deve vergognare. Io non sono Dante, Leonardo o Boccaccio, ma qualcosa ho dato a Firenze, sono sempre stato a disposizione di questa città». (ANSA).