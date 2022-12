De Magistris: “Con l’offerta giusta farei partire Amrabat. Non è insostituibile”

"Amrabat? Il suo futuro dipenderà dalle offerte che arriveranno. Quando è arrivato ha deluso le attese, ci ha messo un anno per carburare ed ora sta dimostrando il suo valore, anche se personalmente non lo ritengo un giocatore dal grande talento ma un centrocampista di buona sostanza. Non penso sia un giocatore insostituibile, con la giusta offerta lo lascerei andare per andare a prendere un altro calciatore di livello. Sarà da capire anche quale è la volontà del giocatore, che magari verrà tentato da offerte di alcune big. Nella Fiorentina di oggi non esistono giocatori insostituibili. Torreira avrebbe potuto giocare con Amrabat? Probabilmente si, ma all'epoca in cui l'uruguaiano era a Firenze il sistema di gioco era diverso e i due erano visti come doppioni. Viola Park? Sarà utile per creare talenti in casa, ma per raggiungere il livello di squadre come il Borussia Dortmund sarebbe più importante avere un sistema di scouting di livello superiore. Gonzalez? E' importante per lui che completi al meglio il recupero dall'infortunio, sarà l'arma in più a disposizione di Italiano per questa seconda parte di stagione".