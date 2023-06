De Magistris: “Aquilani al posto di Italiano? Sarebbe l’ennesima scommessa”

"Ho sentito critiche contro tutti e tutto ma in campo va ricordato che ci sono anche gli avversari. La Fiorentina in due gare ha dominato per 150' minuti ma non ha portato a casa nulla. C'è tanta amarezza, soprattutto perché il West Ham, che mi ha deluso molto, mi è sembrato un avversario modesto. Gol subiti? Il primo, arrivato su rigore procurato dopo una rimessa laterale, non è stato inferiore al secondo per gravità. La rete all'ultimo poteva arrivare anche al primo minuto, la cosa inconcepibile è il modo in cui lo hai subito. Non capisco perché Terracciano, che solitamente riparte basso, ha scelto di rilanciare lungo. Magari con la costruzione da dietro non arrivava la rete degli inglesi. Il rigore? Italiano lo ha definito dubbio, ma per me è stato giusto assegnarlo. Svolta della gara? Sicuramente tanto è girato sull'episodio del gol mancato da Mandragora, li è cambiata la partita. Valutazione su Italiano? Purtroppo, viste le due finali perse, non si può dire che questa stagione sia stata superiore alla precedente. Tanto sul suo futuro dipenderebbe dal progetto della società sul mercato. In ogni caso, fossi in lui, non accetterei il corteggiamento del Napoli. L'importane è che in caso di permanenza a Firenze il tecnico viola sia con convinto del progetto. Incontro andato bene? Sarei contento di una sua permanenza, sarebbe l'uomo giusto per continuare a crescere. Aquilani per il futuro? Sarebbe l'ennesima scommessa, non sempre promuovere i tecnici dalla primavera alla prima squadra porta a dei successi. Mercato? Non sono per comprare tanti giocatori, ma puntare su due tre profili che alzino il tasso tecnico della squadra. Episodio di Biraghi? Non so come è ora il regolamento e se ci sarebbe stata la possibilità di vincere a tavolino in caso di sostituzione di Biraghi. In ogni caso non sarebbe stato bellissimo vincere in questo modo. Giudizio sulla stagione? Ritengo che in campionato la Fiorentina abbia fatto il suo. Delle squadre arrivategli davanti l'unica che ha un livello di rosa uguale è l'Atalanta, il resto delle squadre sono tutte superiori. Ecco perché la stagione, con le due finali raggiunte, è da considerare positiva".