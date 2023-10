De Magistris: “A Roma come a Napoli, la sconfitta contro l’Empoli tornerà utile”

"La partita di ieri era da vincere obbligatoriamente. Sono contento per Beltran, era il momento di approfittare delle difficoltà di Nzola per provare a conquistarsi il posto. Sarà da vedere nelle partite che contano, lui come anche altri che ancora non abbiamo scoperto del tutto. Kayode? Ora arrivano partite importanti e la situazione terzini per la Fiorentina è complicata, Pierozzi non è ancora al top e c'è solo Parisi di ruolo tra quelli pronti al 100%. Si dice sempre che le sconfitte insegnano più delle vittorie, credo sia vero in special modo per quella che abbiamo subito contro l'Empoli. Le romane hanno più potenziale sulla carta, bisogna tenerlo presente e non fare troppi voli pindarici, andando avanti per la nostra strada. Un passo falso ce lo potevamo permettere, ora resettare. Tanto Italiano lo conosciamo, ci possiamo aspettare di andare a Roma e dominare almeno nel gioco".