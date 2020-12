De Laurentiis, bordata a Pirlo: “Pensi a fare l’allenatore, non mi sembra un avvocato”

Il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis ha commentato le parole di Pirlo in seguito all’annullamento della vittoria a tavolino della Juventus contro il Napoli:

Pirlo dovrebbe fare l’allenatore e basta e lasciare al suo responsabile della comunicazione la risposta di una sentenza dello Stato. Cosa fai tu? Anteponi una legge di uno sport a una legge statale? Rischiando il penale? Pirlo non è un avvocato, non sa come funzionano certe procedure. Non conosce tutto quello che è accaduto a livello di protocolli. Non sa che dice, non lo deve capire. Non è che voglio prendermela con Pirlo dandogli del pirla. È fin troppo facile, non me lo permetterei mai. Deve fare l’allenatore