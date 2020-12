Il parere: “Fiorentina? Vittoria strepitosa, ma vietato tralasciare il mercato”

L’ex Viola Antonio Di Gennaro ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Queste alcune delle sue dichiarazioni in ottica Fiorentina:

A Torino i Viola hanno ottenuto una vittoria strepitosa per tanti motivi differenti, comunque tutta questa euforia non deve far passare in second’ordine il mercato. Potrebbe essere davvero la partita della svolta, spero che sia così. Un tecnico ed un uomo come Prandelli se lo meriterebbe, ma servono rinforzi.