De Gea torna anche nel virtuale. La sua carta è ora disponibile

Un ritorno con i fiocchi per De Gea in questa stagione.. Adesso lo spagnolo tornerà a calcare anche i campi virtuali

Per David De Gea questa è la stagione del ritorno a grandi livelli. Dopo un anno di pausa il portiere spagnolo è sbarcato a Firenze, e le sue prestazioni hanno fatto innamorare una città. Oltre al ritorno in campo c'è stato anche quello nel virtuale, infatti da oggi l'ex United è di nuovo disponibile sul videogioco FC25 (quelo che una volta si chiamava Fifa). La valutazione della sua carta in versione natalizia è di 88. I tifosi viola potranno apprezzare De Gea anche su console adesso