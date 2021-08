De Carolis tranquillizza: “Vlahovic? A 60 milioni l’Inter non può permetterselo”

Lukaku al Chelsea per 130 milioni, ma l'Inter non può spendere troppo per Vlahovic: De Carolis tranquillizza i tifosi viola

Redazione VN

Esperto del mondo Inter e giornalista del Corriere della Sera,Guido De Carolis ha commentato a Radio Bruno la situazione calda di Lukaku e all'effetto domino che può crearsi attorno agli attaccanti in Serie A: "Lukaku andrà al Chelsea prima della fine della settimana o al massimo sarà a disposizione di Tuchel per la Supercoppa Europea dell'undici agosto: non saranno 2-3 milioni a far saltare un affare da 130. Conte ci aveva visto lungo perché sapeva la situazione finanziaria dell'Inter e che la sua creatura sarebbe stata smantellata. La situazione è brutta perché c'è la sensazione che Lukaku non sarà l'ultima cessione.

Vlahovic? Dipende da quanto chiede la Fiorentina, l'Inter non può spendere 60-70 milioni. Vlahovic sarebbe la scelta ideale, anche per dare un segnale forte con un giovane di prospettiva. Ma difficilmente arriverà perché l'Inter non può spendere tutti quei soldi per una punta, a queste cifre mi sento di "rassicurare" la tifoseria viola. Commisso? Se ce l'ha fatta con Chiesa, può farcela a trattenere anche Vlahovic per un altro anno. Ma senza coppe, la Fiorentina e altre squadre faticano a far restare i propri gioielli".