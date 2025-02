David Guetta scrive… “Qui Viola Park, Palladino abbiamo un problema”

Terrificante. Non vengono in mente altri termini per raccontare la Fiorentina di ieri. Terrificante perché arriva dopo il niente contro il Como e quando si pensava e sperava che la lezione della settimana prima fosse servita a qualcosa. E invece niente, anche con Kean in campo non si è visto il gioco e neanche la determinazione giusta. Anzi, al contrario, si notava uno spaesamento generale, come se quella ventina di ragazzi con la maglia viola si fossero trovati al Bentegodi un paio di ore prima della partita per tirare quattro calci al pallone.