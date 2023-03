Dati: “Batistuta sembra sempre un giocatore. Juve? Gioca senza braccia”

Dopo la reunion con Gabriel Omar Batistuta, l'ex massaggiatore viola Luciano Dati ha parlato a Radio Bruno: "L'incontro? Sembra sempre un giocatore, come nulla fosse. Muscolarmente un pochino ha perso (ride n.d.r.), mi ha fatto veramente piacere che mi abbia dedicato un bel pensiero. La Fiorentina può vincere un trofeo? Ora c'è la Cremonese, poi - scherza - dovrebbero far squalificare Inter e Juve. La Juve? Non si può vedere una squadra che vince sempre 1-0 e gioca senza braccia..."