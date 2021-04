Damiani: “Vlahovic? Ancora un anno alla Fiorentina prima del grande salto”

L'opinione su Vlahovic e non solo

"La Fiorentina è un po’ nei pasticci perché il Cagliari va forte. La gara con la Juventus è importante anche per i bianconeri perché sono in corsa per la Champions. Vlahovic? È forte, completo. Si muove con velocità nonostante il fisico, sta facendo una stagione straordinaria. È uno dei più interessanti in Europa, mi auguro resti un anno a Firenze e che poi faccia il salto. Se va subito in una grande squadra trova concorrenza, in viola può essere ancora protagonista. Fiorentina-Juventus è sempre stata sentita, c’è rivalità. La vittoria di Torino dell’andata si ricorderà nel tempo. Commisso? Gli auguro successi con la squadra viola di cui ero tifoso da ragazzino. Quando ero in Svizzera da piccolo sentivo le partite alla radio, da allora spesso vesto di viola perchè è un coloro che mi piace".