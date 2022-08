Dall’Olanda: “Fiorentina favorita con il Twente, ma tutto dipenderà dall’andata”

"Si può dire che la Fiorentina sia la favorita, ma se la gara di andata finirà 0-0 o 1-0, allora le chances del Twente potranno crescere a dismisura". A parlare è Renè Wegelaar, ex calciatore dei Rossi olandesi, intervenuto ad una trasmissione in patria su RTV Oost. "L'importante è che nei primi 90' il Twente non subisca troppi gol: con la qualificazione ancora aperta a fare la differenza sarà il Grolsch Veste (l'impianto appunto dove gli uomini di Italiano giocheranno il ritorno, ndr). A Firenze vedremo 2500 tifosi del Twente dare il loro supporto".