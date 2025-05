Dall’Inghilterra incoronano Kean: è l’Mvp della Serie A 2024-25

La grande stagione di Kean con la maglia della Fiorentina non è passata inosservata neanche in Premier League. Il quotidiano The Athletic ha eletto Moise Kean come MVP della Serie A 2024-25. 18 reti in campionato, 27 nell’arco della...

La grande stagione di Kean con la maglia della Fiorentina non è passata inosservata neanche in Premier League. Il quotidiano The Athletic ha eletto Moise Kean come MVP della Serie A 2024-25. 18 reti in campionato, 27 nell'arco della stagione (tre con l'Italia) per un attaccante che, come scritto sull'account X del portale americano, è maturato e ha dimostrato grande continuità Questo il post con cui si celebra il titolo di Mvp del centravanti della Fiorentina.