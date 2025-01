Dall’Inghilterra: Fiorentina sul talento Ørjasæter. Ma c’è concorrenza

La Fiorentina guarda ancora in Norvegia in cerca di nuovi talenti con i quali rinforzare la squadra viola. Stando a quanto riportato da Sky Sport UK i viola avrebbero mostrato un interesse per l'ala Sondre Ørjasæter, nato nel 2003. Per l'esterno di proprietà del Sarpsborg, al quale si sono interessati diversi altri club, però sarebbe più concreto l'interesse del Celtic che lo starebbe trattando da un mese circa e avrebbe già messo sul piatto sette milioni per provare ad anticipare la concorrenza.